Stemmen tellen blijkt zwaarder dan gedacht: "Maakt niet uit met de coronakilo's"

De Rai is vandaag het epicentrum als het om stemmen tellen gaat, alle Amsterdamse stemmen worden daar geteld. Vanwege het coronavirus kon er de voorgaande dagen ook al gestemd worden en kon er per brief worden gestemd. Die stembiljetten worden nu al door vijfhonderd vrijwilligers geteld. En dat blijkt zwaarder dan sommigen dachten.