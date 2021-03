Scholieren IJburg College in debat met politici: "Waarom horen we niks over de toeslagenaffaire?"

Voor veel jongeren zijn de verkiezingen een 'ver-van-mijn-bedshow'. Al was het maar omdat ze nog niet mogen stemmen. Om toch betrokkenheid bij de politiek te creëeren, nodigt het IJburg College twee politici uit om in de school te komen stemmen en om daarna met de leerlingen van de school in debat te gaan.

Bernice Grootfaam (12) vroeg zich af waarom we in de campagne zo weinig horen over de toeslagenaffaire. "Omdat het iets heel erg groot is wat er is gebeurd. Er zijn mensen uitgemaakt voor fraudeurs en dat daar niet veel aandacht voor is vind ik raar", zegt de scholiere.

"Het is zo'n knappe analyse, dat je twaalf bent en precies ziet waar het over zou moeten gaan", zegt PvdA-raadslid Sofyan Mbarki, die nu in de Tweede Kamer hoopt te komen. "Er is een kabinet afgetreden vanwege de toeslagenaffaire en het is er in de campagne bijna niet over gegaan."

"Het komt bij kinderen kei hard aan. Dat is de overheid die je leert kennen als kind en dat moet een overheid zijn die je kunt vertrouwen, in plaats van een overheid die je wantrouwt", vertelt stadsdeelvoorzitter en stadsdeelbestuurder Maarten Poorter (PvdA).