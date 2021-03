Directeur Museumvereniging Mirjam Moll onverwacht overleden

De directeur van Museumvereniging en Stichting Museumkaart is onverwacht overleden. Voor haar tijd bij de Museumvereniging was Moll onder andere werkzaam bij AT5.

Op de website van de Museumverenging is te lezen dat Moll zich het afgelopen jaar onvermoeibaar ingezet heeft voor de belangen van musea. Haar rol werd, volgens de Museumvereniging, gedurende dat afgelopen jaar voor de gehele cultuursector steeds intensiever.

Voor haar periode bij de Museumvereniging was ze actief bij de Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, Stichting Aandelen en Arbeidsvoorwaarden Kunst en Cultuur, AT5, Amsterdam Fonds voor de Kunst.

In 2010 begon ze voor de Museumvereniging, in augustus 2019 werd ze hier directeur. Mirjam is op 16 maart op 54-jarige leeftijd in Amsterdam overleden.