Advocaat Smeets wordt Kamerlid: "Het is een soort terugkomen"

Advocaat Sidney Smeets lijkt volgens de exitpolls Kamerlid te worden. De nummer achtien op de lijst van D66 is er klaar voor om in de Tweede Kamer te komen.

"Het is fantastisch dat de kiezer met zo veel zetels ons beloond heeft voor een fantastische campagne", begint Smeets. "Het is goed om te zien dat er zoveel Nederlanders zijn die dat nieuwe leiderschap willen en die graag willen dat die punten die voor ons zo belangrijk zijn aandacht krijgen".

Na twintig jaar terug

Smeets is al twintig jaar advocaat en stond dit jaar voor het eerst op de lijst en hij lijkt ook geen politieke ervaring te hebben, maar dat weerspreekt Smeets. "Het is niet dat ik nog nooit iets met politiek te maken heb gehad. Maar het wordt wel een hele nieuwe stap, van advocatuur naar actief Kamerlid zijn".

"Het is ook weer een soort terugkomen voor mij. Ik ben twintig jaar geleden vertrokken, toen werkte ik als medewerker van een Kamerlid", vertelt Smeets. "Ik ben heel benieuwd hoe dat zou zijn maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in".