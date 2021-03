Sylvana Simons: "Dit is de historische zetel, een voet binnen de deur"

Sylvana Simons, de oprichter van de politieke partij BIJ1, is blij met de zetel die ze waarschijnlijk in de Tweede Kamer krijgt. Ze ziet een rol in de oppositie voor zich.

Dat vertelt ze in een gesprek via Skype tegen AT5. "Het geluid dat BIJ1 brengt is niet het populaire geluid, niet het populistische geluid. Het is het broodnodige geluid. En dat broodnodige geluid, daar hebben mensen soms even de tijd voor nodig om aan te wennen. Dit is de historische zetel. Een voet binnen de deur. We zullen Nederland zien wat we daarmee kunnen."

Simons wil nu geen coalitiepartij worden. "Je kunt niet met rechts mee regeren zonder je linkse idealen op te geven. Dat zou voor ons helemaal niet aan de orde zijn. Ik ben ook niet zo naïef dat ik denk dat een partij die nu haar entree maakt met een bescheiden zetel, meteen klaar is voor regeringsdeelname. We zijn duidelijk een oppositiepartij en die rol zullen we de komende vier jaar met verve uitvoeren."