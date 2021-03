Ramkraak in Zuidoost, waarschuwingsschot bij aanhouding verkeerde verdachten

Vannacht heeft er een ramkraak plaatsgevonden bij een juwelier aan het Bijlmerplein. Rond half vijf ramde er een Audi tegen de gevel van juwelier Lachman aan. De schade is groot, de buit nog onbekend. "Ik woon er nog geen twintig meter vandaan, maar heb echt niks gehoord vannacht", vertelt een omwonende.

De politie is snel na de melding op zoek gegaan naar de dader(s). Al snel kregen agenten een auto met meerdere personen in het vizier. Na een korte achtervolging parkeerde de bestuurder de auto in de buurt van het Hoekerodeplein en rende hard weg. De politie rent erachteraan en houdt de man aan.

Waarschuwingsschot

Bij de aanhouding heeft de politie ook een waarschuwingsschot gelost. Ook de twee andere mannen die in de auto zitten worden aangehouden. Toch blijken de drie mannen niks met de ramkraak te maken hebben gehad: 'ze waren op de vlucht geslagen vanwege de avondklok', zegt de politie.

De politie is nog op zoek naar de daders van de ramkraak die waarschijnlijk op een scooter zijn weggereden en roept getuigen op zich te melden. Een omwonende zei vanochtend tegen AT5 vind het vreemd dat dit heeft kunnen gebeuren. "De politie zit hier nog geen 100 meter verderop. Dat dit heeft kunnen gebeuren denk ik ook: 'wie heeft zijn ogen dichtgehouden?'"