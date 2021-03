Kloof stad en provincie groeit: "Amsterdam blijft liberaal, progressief bolwerk"

Hoewel GroenLinks ook in Amsterdam flinke klappen kreeg, komen de PVV, FvD en JA21 samen niet verder dan 9 procent van de stemmen.

AT5

"In Amsterdam zie je toch dat die populistische partijen niet echt doorbreken", zegt politicoloog aan de VU en oprichter van het Kieskompas, André Krouwel. "Amsterdam blijft toch een beetje een liberaal, progressief bolwerk. Een beetje een enclave in Nederland."



Volgens Krouwel laat de uitslag wel zien dat Amsterdammers die vier jaar geleden hun hoop hadden gevestigd op Jesse Klaver (GroenLinks) en twee jaar geleden bij de Europese verkiezingen op Frans Timmermans (PvdA), nu zwichtten voor Sigrid Kaag (D66): "Want die heeft beloofd dat zij in het kabinet, daar zit ze al in, het een beetje linkser gaat kleuren."

Quote "Als het je nu al niet lukt om je verhaal te vertellen, wordt het wel heel ingewikkeld als we niet in zo'n crisis zitten" politicoloog andré krouwel over het verlies van de linkse partijen

Tegenover het verlies van GroenLinks staat in Amsterdam de winst van BIJ1 en Volt. Toch lijkt het Krouwel raadzaam als de linkse partijen bij zichzelf te rade gaan: "Terwijl we in een crisis zitten, waar mensen in zitten over verlies van inkomen, over baanzekerheid, lukt het links niet hun verhaal te vertellen. Als het je nu niet al lukt, wordt het wel heel ingewikkeld als we niet in zo'n crisis zitten."

"Tweestrijd D66 en VVD" De VVD verloor ten opzichte van vier jaar geleden iets, maar is wel, na D66, de tweede partij van de stad. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen nu, werpt dan ook zijn schaduw vooruit naar de volgende verkiezingen over een jaar voor de gemeenteraad.



"Ik denk als je nu kijkt zit er echt een tweestrijd D66 en VVD aan te komen", blikt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig vast vooruit."Dat is natuurlijk wel echt een keuze tussen een progressief D66-verhaal of toch het wat conservatievere VVD zoals ze zich in Amsterdam profileren. En dan komt wel de machtsvraag: 'wie wordt de grootste in de stad' aan bod. Maar dat is nog wel ver weg hoor, vandaag wil ik vooral de VVD feliciteren. Zij hebben het goed gedaan."