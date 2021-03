Vaccineren met AstraZeneca in Amsterdam vanaf woensdag hervat

Met ingang van aanstaande woensdag worden de vaccinaties met AstraZeneca in Amsterdam hervat, meldt de GGD.

Begin deze week werd het vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stopgezet, na advies van de Nederlandse medicijnenwaakhond CBG. Het besluit van minister De Jonge om het vaccineren toch weer te hervatten, volgt op het oordeel van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) dat het vaccin veilig en effectief is.

In eerste instantie meldde De Jonge dat tot in elk geval 28 maart niet gevaccineerd zou worden met AstraZeneca, maar dat wordt nu dus een paar dagen eerder. Door het tijdelijk stopzetten van het vaccin moesten landelijk bijna 300 duizend afspraken worden afgezegd. De GGD meldt dat in Amsterdam alleen zorgmedewerkers worden ingeënt met het vaccin.