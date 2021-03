Nelke fietst naakt over Museumplein uit onvrede over verkiezingsuitslag

Een bijzonder protest op het Museumplein vanochtend. De vriendinnen Stella en Nelke fietsten met een vlag over het plein uit onvrede over de verkiezingsuitslag. Nelke deed dat naakt.

De twee noemen "de extreme groei van rechts" als belangrijkste reden van hun protest. "Dat de FvD door de vervierdubbeling van het aantal zetels even groot is als GroenLinks is voor ons een grote klap. En dan de PVV zo hoog en de VVD die ook in deze tijden nog groeit, na alle fouten die ze hebben begaan."

Koude voeten

De vriendinnen maakten naar eigen zeggen "bewust gebruik van het voorrecht van onze witte lichamen en de aandacht die een naakt, vrouwelijk lijf teweeg brengt." Daarbij gold Lady Godiva, die enkele eeuwen geleden naakt op een paard door Coventry reed, als inspiratiebron. "Maar dan op z'n Amsterdams, op een fiets." Hoewel Nelkes lichaam onbedekt was, zat ze niet rillend van de kou op de fiets, vertelt ze. "Dat kwam waarschijnlijk door de adrenaline. Wel waren m'n voeten heel koud."

Stella en Nelke trokken overigens ook de aandacht van de politie. De twee moesten hun ID-kaart laten zien, een boete bleef hen bespaard.