Politie toont verdachte die Marwa ongewenst in haar billen kneep

''Je moet gewoon leren om met je poten van andere mensen af te blijven'', zei Marwa (22) eind februari tegen AT5. Een paar dagen eerder is ze bij de uitgang van het Vondelpark betast door een man. Als ze laat merken dat ze er niet van gediend is loopt de situatie uit de hand en krijgt ze een klap op haar hoofd met een glazen fles. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie beelden van de man die verdacht wordt Marwa te hebben aangerand en mishandeld.

Het is druk in het Vondelpark op woensdag 24 februari. Een paar duizend mensen zijn aan het einde van de middag bijeen en beginnen spontaan feest te vieren ondanks de coronaregels. Marwa is rond 18.00 uur met collega's in het park, maar ze vinden het te druk en besluiten om weer te vertrekken. Ze kiezen de uitgang op de hoek van de Vossiusstraat en de Van Baerlestraat. Vlak voordat het Marwa het park uit wil lopen wordt ze door een onbekende man in haar billen geknepen. ''Hij raakte me aan en het eerste wat ik wilde doen was hem slaan, maar ik kon niets doen, dus ik gooide mijn water op hem', vertelde Marwa vier dagen na de aanranding aan AT5.

De man scheldt haar vervolgens uit, gooit zijn drank over haar heen en haalt vervolgens uit met iets dat haar hoofd heel hard raakt. Marwa valt flauw, ligt even op de grond en als ze bijkomt rent ze zelfs nog even achter hem aan. ''Ze hoort een piep in haar oren en het wordt zwart voor de ogen van het slachtoffer'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. ''Getuigen zagen hoe de man haar met een glazen fles op haar hoofd raakt, in de chaos weet hij te ontkomen.''