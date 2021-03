Ajax treft AS Roma in kwartfinale Europa League

Ajax bereikte de kwartfinale door twee relatief eenvoudige overwinningen op het Zwitserse Young Boys. In Amsterdam won Ajax met 3-0, donderdagavond werd het in Bern 0-2. Roma was in de achtste finale te sterk voor Shakhtar Donetsk.



Ook voor de halve finale werd alvast geloot. Mocht Ajax het tweeluik met Roma overleven, dan wacht in de halve finale een krachtmeting met Granada of Manchester United. Met die laatste club heeft Ajax nog een appeltje te schillen. In 2017 werd de Europa League finale met 2-0 van United verloren.



Ajax en Roma speelden twee keer eerder tegen elkaar. Dat was in het Champions League-seizoen 2002/2003. In Amsterdam was Ajax destijds met 2-1 te sterk, in Rome werd het 1-1.



Het heenduel met de Romeinen wordt op 8 april gespeeld in Amsterdam, de return in Rome is op 15 april. Mocht Ajax de halve finale bereiken, dan speelt het die duels op 29 april en 6 mei. Op woensdag 26 mei is de finale in het Poolse Gdansk.