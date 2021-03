Tegelvloer van prijswinnend Noorderparkbad kan niet tegen chloor en water

Het binnenbad van het in 2015 geopende Noorderparkbad is tot 8 mei gesloten vanwege een renovatie. De reden voor die renovatie is op z'n minst opvallend te noemen: de tegelvloer liet los omdat deze niet tegen chloor, warmte en vochtigheid kon.

Tijdens de lockdown is daarom gestart met het leggen van een nieuwe vloer. "Helaas is er bij de bouw een tegelvloer aangelegd die niet bestendig is tegen het leven in een zwembad", aldus de gemeente. Het buitenbad is wel nog open.

Schoolzwemmers krijgen vanwege de verbouwing op dit moment les in het Bijlmersportcentrum. Leerlingen van particuliere lessen is aangeboden om deze lessen te volgen in het De Mirandabad (Zuid) of het Friendship Sports Centre (Noord). Reiskosten hiervoor worden niet vergoed.

Prijzen

Na de opening van het zwembad zes jaar geleden, werd het veelal geprezen. Zo volgde op een nominatie voor het BNA gebouw van het jaar een uitverkiezing tot mooiste zwembad ter wereld. Ook won het bad in 2016 bij de Amsterdamse Architectuurprijs zowel de jury- als de publieksprijs. De jury noemde het tegelwerk destijds "verrassend".