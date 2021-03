Rick is Ajaxfan en voorzitter AS Roma-fanclub: "Voelt als kiezen tussen je twee kinderen"

Ajaxfan was Rick al van jongs af aan en daar kwam tijdens zijn studie in Italië de liefde voor AS Roma bij. Inmiddels is hij voorzitter van de grootste Roma-fanclub van Nederland. Nu de twee ploegen elkaar gaan tegenkomen kan hij nergens anders meer aan denken. "Dit is iets waar ik al jaren naar uitkijk en waar ik al jaren voor vrees."

"Dat mooie shirt en Francesco Totti", noemt Rick als twee van de redenen voor zijn AS Roma-liefde. Begin deze eeuw studeerde Rick in Rome en al gauw was hij verkocht. Hij richtte vervolgens de Romanisti Olandesi op, de grootste AS Roma-fanclub van het land. "Zonder covid proberen we regelmatig een wedstrijdje mee te pakken. En anders kijk ik hier in Nederland, vaak in een kroeg waar ook veel Italiaanse Romafans kijken." Maar hij heeft dus nog een grote liefde als het op voetbal aankomt. "Al van jongs af aan volg ik Ajax en hoorde ik de wedstrijdverslagen van de club op de radio." Een keuze voor een van de twee clubs wil Rick niet maken. "Dat voelt echt als kiezen tussen je twee kinderen. Dat kan ik echt niet."

Quote "Ik verwacht dat Ajax de halve finale gaat halen" Rick, ajaxfan en voorzitter roma-fanclub

Het eerste duel tussen de twee clubs wordt op 8 april gespeeld in Amsterdam. Een week later, op 15 april, volgt de return in Rome. Normaal gesproken zou Rick de wedstrijden met een grote groep voetbalvrienden kijken, maar dat kan nu natuurlijk niet. "Dat is wel erg jammer, dat ik nu waarschijnlijk in m'n eentje voor de tv zit. Maar minder spannend maakt dat het zeker niet." Tot slot heeft Rick voor de Ajaxfans nog een hoopvolle boodschap: "Ik volg beide clubs dus op de voet en vind Ajax op dit moment sterker. Ik verwacht dat Ajax de halve finale gaat halen."

Lees ook Ajax Ajax treft AS Roma in kwartfinale Europa League