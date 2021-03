Afval in Wallen- en Nieuwmarktgebied komend halfjaar opgehaald door boten

Het afval van bewoners in een deel van het Wallen- en Nieuwmarktgebied in het centrum wordt het komende halfjaar opgehaald door boten. Het gaat om een proef van de gemeente.

In de straten waar de afvalboten liggen, wordt het afval vanaf de kade direct in de boot gegooid. In de straten daar omheen rijden elektrische wagentjes om de vuilniszakken op te halen. Deze wagentjes brengen het afval naar één van de boten en storten het afval vanaf een parkeerplek op de afvalboot. In de straten waar vaak veel afval ligt, rijdt er een kleine vuilniswagen die het afval samenperst.

De proef moet ervoor zorgen dat er minder zware vuilniswagens over de grachten rijden en dat het rustiger wordt in de binnenstad. Waternet zorgt ervoor dat het afval dat in de gracht valt of waait meteen uit het water wordt gehaald. Na zes maanden wordt de proef samen met bewoners geëvalueerd en wordt gekeken of de proef kan worden uitgebreid naar andere gebieden.

Het is volgens de gemeente een begin van het afvoeren van afval via het water. In 2019 werd het geprobeerd met het afval van bedrijven, maar het bleek toen "niet zomaar te realiseren".