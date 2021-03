Onrust over verplaatsen woonboten in West: "Ons mooie uitzicht wordt bedorven"

Bewoners van West maken zich zorgen over de mogelijke komst van woonboten in hun omgeving. De woonboten worden verplaatst vanwege werkzaamheden.

Komende dinsdag besluit het dagelijks bestuur van stadsdeel West waarschijnlijk welke wissellocaties in aanmerking komen en hoe de woonboten over de verschillende locaties worden verdeeld.

Volgend jaar begint de gemeente met herstelwerkzaamheden aan de kademuur van de Da Costakade en bruggen in de De Clercqstraat. Hiervoor is maximaal vijf jaar uitgetrokken. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten 36 woonboten tijdelijk worden verplaatst.

Hij weet ook niet wanneer zijn boot wordt verplaatst, en voor hoe lang. "Het gaat volgens mij in vakken, want ze kunnen niet alles tegelijk. Ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Ik hoop uiteindelijk maar voor twee jaar ofzo."

Pieter de Jong woont aan de Geuzenkade en zit niet te wachten op woonboten voor zijn deur, tijdelijk of niet. "Het bezwaar is ten eerste dat ons mooie uitzicht wordt bedorven, het tweede bezwaar is dat een hondenuitlaatplek is en het is een van de weinige stukjes groen in ons stadsdeel."

De bewoners van de uitgekozen wissellocaties hebben verder ook geen inspraak gehad. "Er was dus wel inspraak bij de woonbootbewoners, maar hier dus niet."

Bestuurder Carolien de Heer van stadsdeel West zegt dat het verplaatsen toch nodig is. "Ik merk dat bij alle kades waar mogelijke wissellocaties kunnen komen, de mensen zorgen hebben en het niet leuk vinden. Dat begrijp ik, maar als ik zeg 'u mag bepalen' heb ik straks geen plek. Dit is voor niemand leuk. Maar het is urgent. De kade staat op instorten."