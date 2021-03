Vuurwapengevaarlijke verdachten uit busjes gehaald op Vijzelstraat

Een groot aantal agenten heeft vanmiddag met getrokken wapens drie verdachten opgepakt op de Vijzelstraat in het centrum.

Volgens een woordvoerder van de politie hadden getuigen een vuurwapen gezien. De drie zaten in twee busjes en moesten van agenten naar buiten komen en hun handen op hun hoofd houden.

Op beelden die een omstander naar AT5 stuurde is te zien dat er zeker zeven politiewagens werden ingezet. Agenten droegen een extra kogelwerend vest.

Er is volgens de politiewoordvoerder inderdaad een wapen aangetroffen. Wel wordt er nog onderzocht of het een echt vuurwapen is.