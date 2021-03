Schrijfster Lale Gül weg uit ouderlijk huis

Dat vertelt ze tegen Het Parool. "Ik ben door mijn familie verstoten. De pleuris brak helemaal uit toen ik door Geert Wilders werd geprezen. Hij noemde me een held of zo. Dat was de druppel."

Gül schreef een boek over haar streng islamitische omgeving en haar familie. Daarna werd ze bedreigd en wilden haar moeder niet meer met haar praten. De schrijfster woont nu tijdelijk bij een kennis en hoopt snel een eigen woning te kunnen vinden. "Burgemeester Halsema heeft gezegd dat ze haar best voor me gaat doen, en dat ik in aanmerking kom voor urgentie", zegt ze tegen de krant.

Wilders deed de uitspraak tijdens een debat in het televisieprogramma EenVandaag. Hij is niet de enige politicus die Gül steunt. Een manifest is inmiddels 7800 keer ondertekend, onder meer door premier Mark Rutte, SP-partijleider Lilian Marijnissen en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.