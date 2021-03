Sebastien bouwt in 300 uur bijna de hele stad na in 3D: "Sinds de lockdown heb ik tijd over"

Sebastien Reinink (26) begon in juni met het bouwen van een 3D-model van Amsterdam. 300 uur verder heeft hij bijna de hele stad nagebouwd. "Het is misschien een beetje nerdy, maar ik vind het heel leuk om te doen."

Sebastien is stedenbouwkundige en gebruikt een game om de stad na te bouwen. Het is voor hem begonnen als een lockdownhobby. "Normaal zat ik op dinsdag en donderdag in de kroeg. Maar sinds de lockdown heb ik een stuk meer tijd over. Toen heb ik behoorlijk wat uurtjes in dit project gestoken."

Hij heeft de stad op een schaal van een op een nagebouwd. Toch is niet elke vierkante meter van de stad vertegenwoordigd. "Vanwege datalimieten in het spel is het me niet gelukt om Noord en de Sluisbuurt na te maken. Dat kon het spel helaas niet aan."