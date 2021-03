Jordanezen missen stamkroeg en beginnen eigen bruin café op drie hoog

James Snoerwang en Max Wijbrandts misten hun stamkroeg zo erg dat ze besloten een eigen bruin café te bouwen in hun woning in de Jordaan. Het thuiscafé Van Dissel, vernoemd naar de directeur van het RIVM, is een uit de hand gelopen corona-hobby.

"We dachten, we hebben hier een leeg hoekje en we missen het bruin café gewoon heel erg. We houden allebei van klussen en toen begonnen de handen toch een beetje te jeuken", vertelt Max. "We hebben echt geprobeerd om te letten op de details."

Regels

Er zijn wel een paar regels in het café, zo mag er bijvoorbeeld niet te veel op de telefoon worden gezeten. "Het trekt de aandacht weg. Het is vooral kaarten, dobbelen en converseren", zegt James. Het eerste bezoek aan het café is gratis, daarna moeten bezoekers een kleinigheidje meenemen voor het café.

"Het is ook wel echt dat dit als een soort eerbetoon aan de horeca is", zegt James trots. "Het is niet dat dit een vervanging is van het echte bruine café. Het is gewoon het gevoel eventjes weer mee te maken en vooral uitkijken naar het moment dat we weer in het echte bruine café kunnen zitten."