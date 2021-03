Ingesloten demonstranten Leidsekade worden met bussen verplaatst

Eerder vanmorgen liet de gemeente al weten dat het gebied dit weekend opnieuw aangewezen is als veiligheidsrisicogebied. De gemeente verwacht dit weekend namelijk opnieuw onaangekondigde demonstraties zoals de afgelopen weken vaker gebeurde. Het besluit geeft de politie onder andere de mogelijkheid om personen in het gebied preventief te fouilleren.

Na twaalven kwamen de eerste beelden binnen van demonstranten op het Museumplein. De schatting was toen dat dat er minimaal 250 waren. Om half een kondigde de gemeente een noodbevel af waarin te lezen is dat het voor niemand meer toegestaan is om op het Museumplein te verblijven. Ook roepen zij op dat agressie tegen de politie niet wordt getolereerd.



Tegen één uur stond het plein nog steeds vol met demonstranten. Er werd ingegrepen met twee waterkanonnen, ook was de ME aanwezig. De politie riep op dat alle aanwezigen waren aangehouden voor het negeren van een bevel en begon de demonstranten op te pakken.

De groep begon zich daarop te verplaatsen. De gemeente schatte het aantal aanwezigen op " zeker 500", maar beelden doen vermoeden dat het er veel meer zijn. De politie en ME hebben de groep ter hoogte van de Leidsekade ingesloten. Aan de Nassaukade staat veel publiek, waaronder mensen die de demonstranten steunen.

De gemeente meldde iets voor 15.00 uur dat de groep van zo'n duizend demonstranten met bussen wordt verplaatst. Aan hen worden mondkapjes verstrekt, aldus de gemeente.