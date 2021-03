Bouwtekening wordt werkelijkheid: het paard van Bois & Lombre

Het nieuwe woonproject De Voortuinen bij het Westerpark is in volle gang en tot verbazing van buurtbewoners staat het paard, dat in 2019 getekend stond op de 3D bouwtekeningen, daadwerkelijk in het gebouw van de miljoenenflat. Het bouwproject maakte eerder al de tongen los door de naastgelegen buurt aan te prijzen als Bois & Lombre .

"We dachten natuurlijk allemaal: dit is een geintje, dat paard gaat er nooit komen. Maar nu stond 'ie toch ineens in het gebouw. Het is wel heel grappig dat een artist impression werkelijkheid wordt", aldus een buurtbewoner. Volgens haar vinden de omwonenden het hartstikke leuk. "We hopen echt dat het paard blijft staan."

Ook een andere buurtbewoner hoort voornamelijk positieve reacties over het paard. De buurt appgroep waar ik in zit explodeerde nadat het paard verscheen, zegt ze. "Het is het bolo paard, het paard van Bois & Lombre."