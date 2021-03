Veteranen en Rode Kruis distantiëren zich van protest op Museumplein

Volgens de belangenorganisatie van alle Nederlandse veteranen is er op een besloten Facebookpagina opgeroepen om bij het protest op het Museumplein als veteranen een buffer te vormen tussen demonstranten en de politie.

"Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen", aldus de vereniging. "Het Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie."

Baretten

Op het plein stonden vanmiddag demonstranten met baretten lijnrecht tegenover de politie. Sommigen hadden ook een legerbroek of -jas aan. Of het daadwerkelijk om veteranen ging is niet duidelijk. Andere demonstranten hadden een witte jas aan, sommigen met het logo van het Rode Kruis op hun kleding.

Het Rode Kruis meldt dat het symbool van de organisatie niet zomaar mag worden gebruikt. "Het is namelijk een beschermd embleem. Dit staat zelfs in de wet", aldus de organisatie. "Het rode kruis, de rode halve maan en het rode kristal worden wereldwijd erkend. Zo weet je bij het zien van deze symbolen overal ter wereld dat je te maken hebt met een onpartijdige hulpverlener."