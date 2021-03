Rechtbank begint aan megaproces rondom Ridouan Taghi 

Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt van "een geoliede moordmachine, waarbij verschillende verdachten zo efficiënt mogelijk zijn ingezet om moorden te plegen." Het proces vindt plaats in de zwaarbeveiligde rechtbank 'De Bunker' in Osdorp. Het is de eerste keer dat Ridouan Taghi zijn opwachting maakt in het openbaar.

De zaak draait om verschillende moorden in de regio Utrecht en Amsterdam, waaronder de moord op Abdelkader Belhadj in Zuidoost en de liquidatie van Martin Kok bij een seksclub in Laren. Het OM vervolgt Ridouan Taghi en zijn vermeende rechterhand Saïd R. voor het opdracht geven tot verschillende moorden. Saïd R. zit nog altijd vast in een Colombiaanse gevangenis, nadat hij begin vorig jaar werd gearresteerd in een flatgebouw in de Colombiaanse stad Medellín.

Kroongetuige Nabil B.

Justitie had de organisatie al langer in het vizier, maar het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen kroongetuige Nabil B. zich in 2017 bij de politie meldde. B. was jarenlang lid van de organisatie en was zelf betrokken bij onder andere de moord op Hakim Changachi in Utrecht. Dat bleek te gaan om een persoonsverwisseling. Nabil B. was een goede bekende van de familie van Changachi en B. zou vervolgens uit gewetenswroeging naar de politie zijn gestapt.



De kroongetuige heeft volgens justitie zeer belastende verklaringen afgelegd over diverse moorden en wijst Ridouan Taghi aan als leidinggevende van de criminele organisatie. Taghi was net als Saïd R. jarenlang op de vlucht, maar kon eind 2019 worden aangehouden in een villa in Dubai. Sinds zijn overlevering naar Nederland zit hij in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij ontkent tot nog toe elke betrokkenheid bij de zaak.

Derk Wiersum

Amper een week nadat bekend werd dat Nabil B. een deal had gesloten met justitie werd zijn onschuldige broer doodgeschoten in zijn bedrijf op de NDSM-werf in Noord. In september 2019 werd Derk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige, doodgeschoten voor zijn huis in Buitenveldert. Deze twee moorden zijn vooralsnog geen onderdeel van het Marengo-proces.