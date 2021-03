Schipluidenlaan / Delflandlaan opnieuw ingericht: "Rotonde en weg worden veiliger gemaakt"

De Schipluidenlaan en de rotonde op de Delflandlaan worden heringericht. Zowel de weg als de rotonde worden veiliger gemaakt. In het AT5-programma Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden.

AT5

"Momenteel worden de straten opgebroken en zijn we aan het voorbereiden zodat in april gestart kan worden met het riool vervangen. Daarnaast wordt in de berm de gasleiding al vervangen", vertelt omgevingsmanager Alexandra Braas. De rotonde en weg worden opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren en alles weer netjes op elkaar aan te sluiten.

Quote "We gaan een vrijliggend fietspad aanleggen zodat fietsers hier veiliger kunnen rondfietsen" alexandra braas - omgevingsmanager

Vrijliggend fietspad en nieuw zebrapad Voorbijgangers en buurtbewoners lijken niet te weten waarom de rotonde vernieuwd wordt. "Tot nu toe heb ik nog niet zoveel meegekregen", vertelt een bewoner. "Ik heb nooit opgemerkt dat de rotonde een onveilige plek was", zegt een ander. Omgevingsmanager Alexandra Braas legt uit waarom de rotonde wordt aangepakt. "De werkzaamheden aan de rotonde voeren we uit omdat de huidige situatie onveilig is". De scheiding tussen het fietspad en de weg is onduidelijk en dit probleem wordt nu aangepakt. "In de nieuwe situatie gaan we een vrijliggend fietspad aanleggen zodat de fietsers hier veiliger kunnen rondfietsen. Ook komt er een nieuw zebrapad midden op de weg zodat voetgangers in de toekomst veilig kunnen oversteken."

Gezellig pauze houden bij de keet

Quote "Ik zag dat je hier met de fiets niet langs mocht, dus ik dacht wel al: Shit, hoe ga ik dit in het vervolg doen?" fietser

Vooral fietsers lijken last te hebben van de werkzaamheden, de rotonde op de Delflandlaan is namelijk een populaire route. Niet alle bewoners zijn even blij met de werkzaamheden. "Met het fietsen moet je weer afstappen." "Ik zag dat je hier met de fiets niet langs mocht, dus ik dacht wel al: 'Shit, hoe ga ik dit in het vervolg doen?' Dit is echt mijn doorgangsroute, volgens mij voor veel mensen, dus daar moet ik nog even wat op verzinnen", vertelt een fietser.

Auto- en fietsverkeer omgeleid Voor auto- en fietsverkeer gelden er omleidingsroutes. Fietsers worden vanaf Station Lelylaan omgeleid. Voetgangers kunnen gewoon langs het werk blijven lopen. Het werk aan de rotonde is in oktober 2021 klaar en de werkzaamheden op de Schipluidenlaan zijn april 2022 klaar.