Vanavond persconferentie over coronaregels: avondklok mogelijk uur later

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vanavond weer een persconferentie over de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan. Mogelijk wordt er aangekondigd dat de avondklok een uur later in gaat, verder worden er geen versoepelingen verwacht.

Tijdens de laatste persconferentie, die twee weken geleden plaatsvond, zeiden Rutte en De Jonge dat de terrassen rond Pasen mogelijk open zouden kunnen als de besmettingscijfers zouden dalen. Dat is niet gebeurd, en ook de situatie in de ziekenhuizen is niet verbeterd. Zo liet de gemeente dit weekend bijvoorbeeld weten dat de regio boven Amsterdam tegen code zwart aan zit.

Zomertijd

Wel meldde de NRC gisteren dat er afgelopen zondag in het Catshuis, vanwege het ingaan van de zomertijd, is gesproken over het verschuiven van de avondklok naar 22.00 uur. Burgemeesters zouden gisteravond tijdens het Veiligheidsberaad er ook om gevraagd hebben. Ook de Ramadan, die half april begint, zou als reden genoemd zijn.

Wanneer de aanpassing zou worden ingevoerd is nog de vraag. De zomertijd gaat komend weekend in, maar het is dan om 21.00 uur nog steeds donker. Het zou kunnen dat de avondklok pas wordt aangepast als het om 21.00 uur nog licht is, dat duurt na komend weekend nog een paar weken.

Eind mei

Verschillende deskundigen uit het Outbreak Management Team (OMT) lieten de afgelopen dagen al weten dat ze het verstandig vinden om de meeste maatregelen nog tot zeker eind mei van kracht te laten zijn. Rutte zei tijdens een verkiezingsdebat van het televisieprogramma EenVandaag dat er in augustus of september pas "enigszins richting een normale samenleving" gegaan kan worden, al hoopt hij tegen de zomer al "een heel eind" te zijn.