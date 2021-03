Misdaad NL V OM over beveiliging Marengo-proces: "Als deze maatregelen nodig zijn, dan worden ze genomen"

Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen of de omgeving van de Bunker in Osdorp er vaker zo uit gaat zien als vandaag. De verdachten van het Marengoproces werden op hoge snelheid met gepantserde auto's gebracht, terwijl er drones, een helikopter en veel zwaarbewapende agenten en werden ingezet.

"Als deze maatregelen nodig zijn om deze verdachten aan te voeren, dan zullen die maatregelen genomen worden", zegt persofficier Ferry van Veghel. "Dat zal elke keer opnieuw zo bekeken worden." Het proces draait om vier moordzaken, waaronder de moord op Martin Kok in Laren en de liquidatie van een man in de flat Kikkenstein in Zuidoost, allebei in 2016 gepleegd. Volgens justitie hadden de verdachten allerlei verschillende rollen. Van Veghel: "De voorbereiding van de moorden, het observeren van mensen die vermoord moeten worden, het zijn van tussenpersoon tussen een opdrachtgever en de uiteindelijke uitvoerder van een moord, aan al die verschillende rollen kun je denken."

De zaak draait om zeventien verdachten, die verschillende rollen hadden.

De rechtbank is vanmiddag begonnen met het verhoor van kroongetuige Nabil B. (33). Hij is zelf ook verdachte in de Marengo-zaak, maar kan rekenen op een strafkorting en bescherming omdat hij een overeenkomst heeft gesloten met justitie. Dat deed hij, zo stelt hij vandaag, omdat hij zich in het nauw gedreven voelde na de liquidatie van Hakim Changachi in Utrecht. Het slachtoffer bleek het verkeerde doelwit en was bovendien een goede bekende van Nabil B. B. regelde een auto die werd gebruikt bij deze moord. "Ik heb die auto geregeld, maar wist niet dat Hakim hiermee vermoord zou worden. Wel dat er iets heftigs mee zou gebeuren."

Quote "Ik kwam erachter dat Taghi van mij af wilde. Toen heb ik de afweging gemaakt wat voor mij het best was" Nabil B., kroongetuige

Nabil B. zegt dat hij na de persoonsverwisseling de hete adem van Taghi in zijn nek voelde. "Ik kwam erachter dat Taghi van mij af wilde. Toen heb ik de afweging gemaakt wat voor mij het beste was. Ik heb ook gedacht om naar het buitenland te gaan, maar ik trok de conclusie dat de oorlog door zou gaan en er meer slachtoffers binnen de familie zouden vallen." B. liet zichzelf op 14 januari 2017 met een vuurwapen op zak arresteren in de PC Hooftstraat. Hij legde in vier maanden tijd 41 kluisverklaringen af bij de politie. De verklaringen vormen voor justitie een belangrijk onderdeel van het bewijs tegen Ridouan Taghi en een aantal medeverdachten. Hij zegt de hoofdverdachte al rond zijn twintigste ontmoet te hebben - "Ik was er vroeg bij" - en op enig moment betrokken te zijn geraakt bij verdovende middelen.

B. zegt Taghi voor het laatst in 2011 of 2012 te hebben gezien. Hij wijst hem onder meer aan als opdrachtgever van verschillende moorden, en moordpogingen. Taghi ontkent ook maar iets met al die zaken te maken te hebben. Hij noemt B. een leugenaar en een fantast. "Hoe weet hij dat die berichten van mij zijn? Staat mijn naam erboven? Ik zie nergens bewijs."

De zaak gaat op 7 april verder.