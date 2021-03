Grapperhaus: avondklok uur verschuiven wordt "serieus overwogen"

Het kabinet overlegt morgen over de vraag of de avondklok om 22.00 uur kan beginnen, in plaats van 21.00 uur. Dat gebeurt na een oproep van minister Sigrid Kaag en een oproep die de burgemeesters vandaag deden tijdens het Veiligheidsberaad.

RTL Nieuws meldt dat alle aanwezige burgemeesters vanavond tijdens de vergadering op het verschuiven van de avondklok naar 22.00 uur aangedrongen hebben. Een van de redenen is dat de zomertijd komend weekend in gaat en dat het langer licht blijft.

Ramadan

Een andere reden is de Ramadan. Die begint half april en moslims vasten dan tot 21.00 of 21.30 uur. Volgens de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is het voor hen ingewikkeld om zich dan aan de avondklok te houden.

Vorige week zei minister en D66-leider Sigrid Kaag dat ze zo snel mogelijk van de avondklok af wil. Gisteren zou ze in het Catshuis hebben gezegd dat ze daar spijt van heeft.

Als eerste

De avondklok werd in januari ingevoerd. Premier Mark Rutte zei voor de invoering dat de avondklok alleen zin had als die tussen 20.00 uur en 21.00 uur zou in gaan, uiteindelijk werd het 21.00 uur. Ook zei Rutte dat de maatregel als eerste zou worden afgeschaft, maar toch gebeurde dat niet, de avondklok zou andere versoepelingen namelijk mogelijk maken.

Toen een voorzieningenrechter de avondklok ongeldig verklaarde, ging de Staat in hoger beroep. De landsadvocaat zei onder meer dat het afschaffen van de avondklok, ook als het maar een paar dagen zo was, zou zorgen voor grote problemen in de zorg.

Verbazing

Het mogelijk verlaten van de avondklok leidt vandaag onder sommige politici tot verbazing. "Gaat Ramadan voor versoepeling avondklok zorgen, wie had dat nou gedacht?", schrijft het Amsterdamse GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok. Paul Slettenhaar, voormalig stadsdeelbestuurder in Zuid: "Zomertijd is echt een gelegenheidsargument van Sigrid Kaag. Wordt je in het licht niet besmet? Het is pas 30 april licht tot 21:00 uur."

Morgen wordt er door het kabinet over de avondklok vergaderd. Om 19.00 uur geven Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie.