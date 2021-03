Personeel Lidl in West bedreigd met mes tijdens overval

Twee mannen hebben rond 20.30 uur geprobeerd supermarkt Lidl aan de Sara Burgerthartstraat in West te overvallen.

Overval op Lidl in West Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Een van hen bedreigde het aanwezige personeel met een mes, maar er is geen buit gemaakt.

Er is een ambulance ter plaatse, maar volgens de politie hebben de overvallers niemand verwond.

De politie is naar de twee mannen op zoek. De eerste overvaller is zo'n 25 jaar oud, 1.80 meter lang en heeft een dun postuur. De man droeg een zwarte jas en had een rode pet op, hij heeft een boodschappentas bij zich.

De tweede dader is rond de twintig jaar. Hij heeft een licht getinte huidskleur en is ook ongeveer 1.80 meter lang. Hij draagt een jas met witte letters en een scheur en een donkere broek. Ook draagt hij net als de andere man een rode pet.

Wie de overvallers ziet, wordt gevraagd 112 te bellen en de man niet zelf te benaderen.