Campagne #vergeetArtisniet brengt 1,3 miljoen euro op

“Het is fantastisch om te merken dat zo veel mensen begaan zijn met de toekomst van ons park", zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius. "In deze lastige periode waarin we geen bezoekers mogen ontvangen, laat het zien dat Artis een warme plek heeft in zoveel harten."

Leeuwen

Er gebeurde veel rondom Artis het afgelopen jaar. De dierentuin leed grote verliezen en moest daarom afscheid nemen van haar drie leeuwen. Er zou geen geld meer voor een groter verblijf zijn. Een paar weken na de aankondiging dat deze leeuwen naar een Frans park zouden verhuizen, zag het Franse park daar echter vanaf.

"De leeuwen zijn nog in Artis", laat het park weten. "Omdat er geen geld was om het geplande nieuwe leeuwenverblijf te realiseren en ook het perspectief erop ontbrak, zouden de drie dieren naar Frankrijk vertrekken. Dat ging onverwacht niet door omdat het Franse dierenpark zich terugtrok. Artis werkt aan een duurzame oplossing voor de toekomst."

Dierenwelzijn

In hoeverre het geld genoeg is om de financiële problemen van de dierentuin te tackelen, is nog maar de vraag. Volgens het park kosten onderhoud en verzorging bijna 60.000 euro per dag. Artis vraagt de overheid dan ook om hulp.

De donateurs zijn in ieder geval eensgezind over waar het geld aan besteed moet worden. Veel donateurs gaven volgens Artis aan dat ze het liefst willen dat het geld naar de dieren en dierenverblijven gaat. "Het welzijn van de dieren staat altijd voorop", stelt de dierentuin. "Artis gaat het opgehaalde bedrag dan ook gebruiken voor zorg voor de dieren en onderhoud van verblijven."