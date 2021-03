Stad NL V De Straten in Park Frankendael: "Het geeft wel een beetje een Central Park gevoel"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Middenweg in Park Frankendael.

Van alle tachtig zeventiende-eeuwse landhuizen die het stadsdeel Watergraafsmeer rijk was, is er nog welgeteld één over: Huize Frankendael aan de Middenweg. Het park rondom het chique pand was een geliefde buitenplaats van rijke Amsterdammers die ‘s zomers de stinkende stad wilden ontvluchten. Sinds 1982 is het park vooral een wandel- en recreatiepark en nu wordt het gezien als het groene hart van de Watergraafsmeer.

Erwin heeft de perfecte woonplek. Hij woont namelijk pal tegenover het park met een uitzicht van 2,5 kilometer ver over het gehele park. Hij zet zich actief in voor het park: zo heeft hij een bijdrage geleverd aan het tijdschrift van de vereniging 'Vrienden van Frankendael' en heeft hij ervoor gezorgd dat de toegangspoort van het park gerestaureerd werd, nadat deze helemaal vervallen was.

Voorzitter van ‘Vrienden van Frankendael’ Marion vertelt over haar favoriete plek in het park. Ook gaan we samen met haar naar een zogenaamde folly, want een buitenplaats is niet compleet zonder folly. Dit vreemde gebouw had een nogal bijzondere ‘bewoner’ in de negentiende eeuw.

Centraal punt in het park is Huize Frankendael. Exploitant van Huize Frankendael Bodo won in 2008 de pitch van de gemeente over de bestemming van het pand. Samen met hem werpen we een blik op de geschiedenis van het pand, met in het bijzonder oud-bewoner Jan Gildemeester, die aan het einde van de achttiende eeuw het huis gebruikte als buitenplaats.