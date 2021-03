Donderdag op AT5: Hoe bescherm je jongeren tegen seksuele uitbuiting?

Over die vraag gaan kenners donderdagavond in gesprek in De Balie. Tijdens deze eerste bijeenkomst in het onderzoek ‘Jongeren uit het zicht’ kijken we hoe meer grip kunnen krijgen op de gevolgen van online gedrag van jongeren.

Groeiende zorgen

Er is groeiende zorg vanuit experts, instanties en de gemeente over jongeren in Amsterdam die online uit het zicht raken met soms heftige gevolgen. In het eerste gesprek over dit onderwerp spreken Tofik Dibi, initiatiefnemer van de campagne Stop Shaming!, en The Phoenix Sisters: Sara Dekker en Hajar Akrari, die begeleiding, training en workshops bieden op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag met elkaar.

Ze bespreken de ontwikkelingen die zij zien in de stad, waar steeds meer jongeren te maken krijgen met exposing, shaming, sextortion en soms zelfs onvrijwillige seks.

Vervolgens zal Tofik Dibi plaatsmaken voor Myrna Cleef, orthopedagoog en specialist bij Levvel, Qpido en PinQ. Myrna, Hajar en Sara gaan in gesprek over hoe we grip kunnen krijgen op dit probleem in Amsterdam. En wat er voor nodig is om een positieve verandering te bewerkstelligen.