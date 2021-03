Verzakking langs Groenburgwal, Staalmeestersbrug afgesloten

Langs de Groenburgwal in het centrum is onlangs een zinkgat ontstaan. Door de verzakking moet de brug in de Staalstraat, de Staalmeestersbrug, worden afgesloten.

Dat de kademuur langs het water in slechte staat was, was al bekend. De gemeente kondigde onlangs maatregelen aan om verdere beschadigingen te voorkomen. Zo was al een parkeerverbod van kracht en mocht zwaar vrachtverkeer niet langer over een deel van de kade.

Het gat is vorige week, aan het eind van de week, ontdekt. Daarna is er onder meer een lantaarnpaal verwijderd. Deze week hebben duikers de onderkant van de brug bekeken. "Daaruit is gebleken dat het echt in hele slechte staat is. Dat er zand de gracht in loopt en dat het dermate slecht is dat de brug zomaar onaangekondigd zou kunnen bezwijken", vertelt verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer), die vanmiddag kwam kijken.

De oorzaak van het ontstaan van het zinkgat wordt volgens De Vries nog onderzocht. "We wisten dat het niet een goede plek was, want anders hadden we deze gracht niet al afgezet met stempels. Maar dit is erbij gekomen. Dit is ook de reden dat we nu op dit moment deze extra stap hebben genomen en dat de brug voorlopig niet kan worden gebruikt."