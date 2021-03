Rutte over avondklok: "Kleine aanpassing, dringend advies van burgemeesters en politie"

Premier Rutte noemt het verschuiven van de avondklok naar 22.00 uur een "kleine aanpassing". Hij begrijpt dat er veel onbegrip is over het uitblijven van verdere versoepelingen, maar wijst erop dat de "finish in zicht" is.

Twee weken geleden beloofde hij nog dat winkels meer klanten mochten ontvangen, dat hogescholen deels open konden en terrassen ook tijdens Pasen. Maar dat kon alleen als de besmettingscijfers er goed uit zouden zien en er niet te veel coronapatiënten in de ziekenhuizen zouden liggen.

Zorgelijke realiteit

"Nu moeten we vaststellen dat het niet het geval is", zei Rutte. "De besmettingscijfers zijn in de tussentijd flink omhoog gegaan, in de ziekenhuizen liggen meer coronapatiënten en de R ligt boven de 1. Dat is de zorgelijke realiteit van het moment."

De huidige maatregelen blijven daarom, zoals het er nu naar uitziet, nog drie weken van kracht. "Met een kleine aanpassing, voor de avondklok geldt, dat het verstandig is om die op te schuiven", stelde Rutte. "Vanwege de zomertijd. Dat is het dringende advies van burgemeesters en ook van de politie, vanwege de handhaving."

Afweging

Hij zei dat er een afweging is gemaakt tussen "maximale impact" en "handhaafbaarheid". Op vragen van journalisten of de avondklok dan wel effectief is, eerder zei Rutte namelijk dat het alleen zin heeft bij een begin tussen 20.00 uur en 21.00 uur, antwoordde Rutte bevestigend. "We denken van wel wel, je ziet in andere landen dat het soms later is, soms zelfs een nachtklok. Wij denken hoe eerder hoe beter, vandaar dat het eerst negen uur was."

Het zou "echt een probleem" worden als de avondklok gehandhaafd zou worden terwijl het schemert. Dat zouden de 25 burgemeesters uit het Veiligheidsberaad, waaronder burgemeester Halsema, ook tegen hem gezegd hebben, net als "alle deskundigen". De maatregel zou de afgelopen tijd samen met het advies om maximaal een persoon thuis te ontvangen voor een daling van tien procent van het aantal nieuwe coronabesmettingen hebben gezorgd. Dat percentage wordt volgens Rutte nu iets minder.

Domper

Hij zei dat hij snapte dat het verlengen van de maatregelen "opnieuw een enorme domper" is. "Ik begrijp, dit valt gewoon tegen, ik snap het ongeduld. We blijven kijken wat wel kan en wat er nodig is." Zo zou het volgens Rutte kunnen dat als volgende week de besmettingscijfers flink dalen, bijvoorbeeld de terrassen toch eerder open kunnen.

Op dinsdag 13 april vindt er een nieuwe persconferentie plaats.