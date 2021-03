Beelden: vermoedelijk Amsterdamse verdachte ontsnapt na poging plofkraak in Duitsland

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 spectaculaire beelden vrijgegeven van een achtervolging in Limburg vlakbij de Duitse grens. Eind mei rijdt de politie achter een Audi die even daarvoor een stopteken van de Duitse politie genegeerd heeft. Bij Weert raakt het voertuig van de weg. Twee inzittenden kunnen aangehouden worden, maar de derde weet te ontkomen. De politie heeft het vermoeden dat hij een inwoner van Amsterdam is en schakelt de hulp van de kijker in om hem op te sporen.

AT5

''In de auto waarin het drietal reed, wordt explosief materiaal gevonden waarmee ze waarschijnlijk een geldautomaat in het Duitse Schwelm wilden openbreken. Wij denken dat een grotere groep personen zich in wisselende samenstellingen bezighoudt met het plegen van dit soort plofkraken'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

De achtervolging gaat er wild aan toe. Op provinciale wegen worden snelheden van 200 kilometer per uur bereikt en de Audi RS5 rijdt soms tegen de rijrichting in. Bij Weert crasht het voertuig en lost de politie waarschuwingsschoten. Twee verdachten weet de politie aan te houden, de derde weet te ontkomen. Uit onderzoek blijkt dat de Audi met zeker zes plofkraken in Duitsland van vorig jaar april in verband wordt gebracht. De twee mannen die wel zijn opgepakt zijn inmiddels veroordeeld. ''Bij één van de plofkraken is zelfs een kinderkamer verwoest, gelukkig was het kindje op dat moment niet in zijn eigen bed. De gevolgen waren anders niet te overzien geweest'', besluit De Vries.