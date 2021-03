Van wie zijn deze sieraden opgevist uit de Hoekenesgracht?

De politie is eind januari aan het dreggen in de Hoekenesgracht. Ze hopen een wapen te vinden dat is weggegooid na een ruzie waarbij is gestoken en geschoten. Het wapen vinden ze niet, maar wel een sieradendoosje met daarin zoveel sieraden dat ze vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie foto's van de sieraden.