Gewapende mannen overvallen telefoonwinkel in Ganzenhoef

Op dinsdagochtend 10 november rond 11.15 uur is een van de verdachten te zien als hij de Bijlmerdreef oversteekt richting winkelcentrum Ganzenhoef. Als hij het trottoir oploopt gaat het mondkapje dat hij op heeft even naar beneden, hij is dan iets beter in zijn gezicht te zien. De andere verdachte komt vanuit een andere richting naar de telefoonwinkel gelopen. ''Binnen in de winkel zijn meerdere klanten en twee medewerkers aanwezig. Die weten op dat moment nog niet dat ze enkele ogenblikken later oog in oog staan met twee gewapende overvallers'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.