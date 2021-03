Politie onderzoekt video waarin Mocro Maffia-acteur jongen vraagt geslachtsdeel te tonen

De zedenpolitie is een onderzoek gestart naar een video met de Amsterdamse acteurs Bilal Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20). In de video wordt een kijker van hun livestream geld geboden om zijn geslachtsdeel te tonen, wat hij uiteindelijk ook doet. De beelden worden veelvuldig gedeeld en volgens sommigen zou de jongen in kwestie minderjarig zijn.