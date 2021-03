Waarschuwing op matrixbord voor diefstal motoren op Borneo-eiland

Een politiewoordvoerder zegt dat de wijkagent het bord heeft laten plaatsen. Dat gebeurde nadat er sinds begin deze maand een aantal motordiefstallen hebben plaatsgevonden.

Alert maken

"Het is ons bekend dat de diefstallen van de afgelopen maand in omgeving Borneo-eiland in de garages hebben plaatsgevonden", laat de woordvoerder weten. "De politie heeft de zaken in onderzoek. De matrixborden zijn specifiek geplaatst in de wijk om burgers alert te maken."

Het inladen van gestolen motoren komt ook in de rest van de stad voor. Vorige week was er in het televisieprogramma Dienst infra te zien hoe een busje door meerdere politiewagens op de A2 werd klemgereden, nadat er een melding binnen was gekomen over een motor die gestolen was.

Verdwijnen

"Momenteel horen we in Amsterdam inderdaad dat er wel vaker dit soort incidenten plaatsvinden", vertelde een agent in het programma. "Dat motoren achter in busjes geladen worden. En dat die vervolgens inderdaad verdwijnen."

De aanhouding is hier te zien: