ADE verwacht dit jaar gewoon een fysiek festival te kunnen geven

De directie van het Amsterdam Dance Event (ADE) gaat er vanuit dit jaar in oktober gewoon een fysiek festival te kunnen organiseren. Dat vertellen zij in een interview met De Telegraaf.

Vorig jaar was het niet anders: door corona moest het grootste dancefestival ter wereld er een online event van maken. Al zal ADE ook dit jaar online te genieten zijn, wil de directie bestaande uit Meindert Kennis en Jan-Willem van de Ven nu al plannen gaan maken voor een fysieke editie, vertellen ze aan De Telegraaf.

Verantwoordelijkheid

"De ene reden nu aan te kondigen dat er een fysieke editie aankomt, is dat we er alle vertrouwen in hebben dat dat kan", stelt Van de Ven. "Zonder de potentiële derde golf te bagatelliseren, zelfs Hugo de Jonge kijkt inmiddels positief vooruit.”

De voorlopersrol van ADE wordt ook als reden genoemd voor de aankondiging. "Wij vinden ook dat ADE een platform is voor de hele dance-industrie en dat het onze verantwoordelijkheid is om het voortouw te nemen bij het heropenen van deze sector. Wij willen die stip aan de horizon zijn voor de tienduizenden mensen die werkzaam zijn in de dance.”

Proactieve houding

Het festival is het grootste dance-event ter wereld, waar gedurende een week op zo'n 150 locaties door heel Amsterdam dansfeesten worden georganiseerd. "Ik kan nu nog niet zeggen of het honderdvijftig locaties worden straks", vertelt Van de Ven.

"Dat zal de komende tijd uitwijzen. Maar als we nog langer wachten, weten we zéker dat het geen honderdvijftig locaties worden. Het is zaak nu een proactieve houding aan te nemen om een zo goed mogelijk festival neer te zetten en deze industrie zo goed mogelijk te bedienen."