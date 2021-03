Hermitage gaat met de pet rond, hoopt op 1 miljoen voor 1 mei

De Hermitage, met het statige pand aan de Amstel, begint een steuncampagne om overeind te kunnen blijven staan. Het museum ontvangt geen subsidie en heeft ook nog geen steunmaatregelen ontvangen. "We kunnen daar niet op wachten en nemen dus het heft in eigen handen", stelt een woordvoerder.

De Hermitage heeft veel wisselende tentoonstellingen en heeft een sterke verbintenis met één van de grootste musea in de wereld: de Hermitage in St. Petersburg. Afgelopen najaar opende een tentoonstelling over drie tsaren met een fascinatie voor de middeleeuwen. "Die liep ontzettend goed, maar staat nu in het donker", verzucht een woordvoerder van het museum.

Het museum, normaal goed voor zo'n 400.000 bezoekers per jaar, ontving door corona 60 procent minder bezoekers. Ook krijgt de Hermitage geen subsidies en is ze nog afwachtende of ze aanspraak maakt op de steunmaatregelen. "Misschien kan daar nog wat in veranderen, maar daar kunnen we niet meer op wachten. We nemen het heft in eigen handen en gaan met de pet rond."

Eén miljoen euro

Het museum heeft scherp voor ogen wat ze nodig hebben. "We ijken op één miljoen euro vóór 1 mei. "We hebben vorig jaar al moeten reorganiseren, waarbij we een vierde deel van onze medewerkers hebben moeten laten gaan. Bovendien hebben we dat geld nodig om tentoonstellingen te voorfinancieren."

Het museum doet een beroep op iedereen 'met een liefde voor de Hermitage'. "Iedereen die ons een warm hart toedraagt kan doneren."