Stad NL V Podcast populair in coronatijd: aan de wandel met je favoriete programma op

Dat 'iedereen' aan de podcast ging, was al gaande voor corona uitbrak. Maar sinds we niets meer mogen schieten nieuwe podcasts helemaal als paddenstoelen uit de grond en kun je bijvoorbeeld tijdens je dagelijkse ommetje lekker naar je favoriete praatprogramma luisteren. Ibrahim Eldewieh van Wij Zijn Amsterdam neemt een kijkje bij een paar podcastmakers.

"Mijn podcast Het Kwartje gaat eigenlijk over alle onderwerpen met betrekking tot de zogenaamde quarterlife crisis", vertelt Dido Singh. "Ik denk dat we een compleet programma bieden", antwoordt Dido op de vraag wat zijn podcast onderscheidt van de andere. "Ik ga in gesprek met experts en succesvolle mensen, maar ik ga ook in gesprek met mijn sidekick Marcus, bij wie het idee oorspronkelijk begon. Zo krijg je echt een inkijkje in het leven van twee ambitieuze jonge millenials die ook tegen dit soort dingen aanlopen."

Dido Singh

Positief en luchtig Andere Amsterdammers die een podcast zijn begonnen in coronatijd zijn Jet van Geen, Bodine van Styrum, Frederique Glazener en Juliette Westerink. De Amsterdamse vriendinnen maken een podcast over duurzaamheid: de Broeicast. "We willen het makkelijk maken voor jongeren om iets bewuster te worden van duurzaamheid", vertelt Bodine. "Op een positieve, luchtige en humorvolle manier", vult Jet haar aan. "Ik denk dat podcasts zo populair zijn doordat er een verandering in het medialandschap heeft plaatsgevonden", verklaart Dido de toegenomen populariteit van podcasts de afgelopen jaren. "Zoals het van tv naar YouTube is gegaan, zie je het nu ook van radio naar podcast gaan. Het is ook gewoon heel fijn, zeker in deze coronatijd, om even een podcast op te hebben als je aan het wandelen bent."

Bodine van Styrum en Jet van Geen

Vjeze Fur In de Broeicast is al gesproken met Vjeze Fur, van De Jeugd Van Tegenwoordig. En daar blijft het, wat betreft BN'ers niet bij, als het aan de vrouwen ligt. "We hebben geprobeerd om Thierry Baudet te contacten, omdat hij tegen alle duurzame ontwikkelingen is. Ik zou het wel heel leuk vinden om zo iemand te spreken, die een heel andere visie heeft. Want we geven altijd een platform aan mensen die er anders over denken." En ook Dido heeft goede hoop op aansprekende namen. "Ik heb wat lijntjes lopen. Ik heb Diederik Gommers aan de lijn gehad en ik heb een gesprek gehad met Won Yip. En je merkt toch wel dat, naarmate je podcast aan het vorderen is, dat mensen liever naar je tafel willen komen."