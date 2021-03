Taakstraf voor buschauffeur die na drugsgebruik op tram botste

Buschauffeur Ismaël W. die op het Stadionplein na het gebruik van drugs op een tram botste, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Ook krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een rijverbod van twee jaar.

Dat meldt Het Parool. Terwijl hij MDMA en GHB in zijn lichaam had, reed hij op vrijdag 4 mei 2018 met zijn Connexxion-bus achterop een stilstaande tram. Bij het ongeval, voor de deur van het Olympisch Stadion, raakten veertien mensen gewond, waarvan twee ernstig. Een van hen liep een gescheurd jukbeen op, een ander slachtoffer een gebroken nek en een hersenschudding.

Getuigen meldden kort na het ongeval dat de bus met hoge snelheid tegen de stilstaande tram reed. Omdat de 28-jarige W. eerder werd veroordeeld wegens handel in drugs, een uitspraak waartegen hij in beroep is gegaan, komt het beeld naar voren dat hij een onverbeterlijke drugsgebruiker en -handelaar zou zijn. Het Openbaar Ministerie eiste daarom een gevangenisstraf van vier maanden, een werkstraf van 100 uur en een rijverbod voor twee jaar.

Na het ongeluk raakte W. zijn rijbewijs kwijt. Toch trof de politie hem in april vorig jaar achter het stuur van een stilstaande personenauto met draaiende motor op een weg in Nijkerk, opnieuw onder invloed van verdovende middelen. Hij verklaarde toen dat hij niet de bestuurder was van de auto.