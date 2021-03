Politie haalt wervingscampagne met Bilal Wahib offline

De politieacademie heeft een wervingscampagne om nieuwe agenten aan te trekken offline gehaald omdat acteur Bilal Wahib (22) daarin te zien is. In de zesdelige videoserie "Training Day" voeren BN'ers opdrachten uit in politie-uniform, om zo te ervaren en te laten zien wat het politiewerk inhoudt.

Wikimedia / Vera de Kok

Dat schrijft het AD. De website van de campagne, die op de officiële website van de politie stond, is gisteren door de politieacademie offline gehaald. De afleveringen zijn nog wel op het Youtube-kanaal van "Gierige Gasten" te vinden. In politie-uniform gaat hij af op fictieve 112-situaties, zoals het aanhouden van een groep hooligans. De politie zegt tegen het AD dat het incident waar Wahib dinsdag bij betrokken was onacceptabel is en dat de de campagne daarom offline is gehaald. "Onze boegbeelden moeten van onbesproken gedrag zijn", aldus een woordvoerder. De politie heeft naar aanleiding van de veelbesproken Instagram livestream alle verwijzingen met de acteur verwijderd. Het YouTube-kanaal "Gierige Gasten" is eigendom van Talpa Netwerk. De politie zegt er bij hen op te hebben aangedrongen dat ook zij de beelden offline halen. Talpa zegt tegen de krant nog met een reactie te komen. Eerder verbraken muzieklabel Topnotch en NPO Zapp ook de banden met Wahib, nadat hij een jonge fan tijdens een livestream ervan overtuigde om in ruil voor 17 duizend euro zijn penis te laten zien. Wahib werd woensdag naar aanleiding van het incident aangehouden. Hij is na verhoor vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of hij wordt vervolgd.