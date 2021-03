UvA-studenten boos om "stressvolle" nieuwe tentamenregel: "Moet alles nu in één keer beantwoorden"

Een nieuwe maatregel van de Universiteit van Amsterdam (UvA) om fraude te voorkomen tijdens het maken van tentamens is volgens studenten een groot nadeel. Nadat een vraag is beantwoord, is het niet meer mogelijk om een antwoord nog aan te passen. Studenten zeggen hierdoor meer tijdsdruk te ervaren.

"Toen ik voor het eerst over de maatregel las, dacht ik gelijk van: wat een gekke regel", zegt eerstejaars Business Administration student Wahad. "Ze proberen de huidige manier van toetsen zoveel mogelijk te laten lijken als hoe het was vóór corona. Dit maakt alles weer ingewikkelder".

Wahad moet nu zijn manier van tentamens maken aanpassen: "Ik maak altijd eerst de vragen waar ik meteen het antwoord van weet en de moeilijke vragen markeer ik. Normaal kom ik niet in tijdnood door mijn manier van werken, maar nu kan je geen extra tijd nemen voor de dingen die moeilijker zijn."

"Meer druk"

Ook derdejaars Economics and Business Economics student Lise is niet te spreken over de maatregel: "Er ligt meer druk op omdat je elke vraag nu in één keer moet antwoorden", vertelt zij. "Soms kom je na het maken of bij het lezen van andere vragen pas achter het antwoord. Nu kan je het niet meer aanpassen".

Niet alleen de druk om de vraag in één keer te beantwoorden neemt toe, maar ook de angst voor tijdsdruk. "Door de verplichting de vragen op volgorde te maken, heb ik stress dat ik te weinig of te veel tijd neem voor een vraag aan het begin, waardoor ik een afgeraffeld begin of einde heb", zegt Wahad.

Waarde van diploma

"Bij het afnemen van online tentamens zien wij helaas ook dat fraude soms voorkomt en daar horen wij tegen op te treden om de waarde van het diploma te beschermen", laat een woordvoerder van de universiteit weten. "Er wordt nu gewerkt aan een alternatief waar binnen een blok van een aantal vragen heen en weer kan worden geschakeld".

Toch begrijpen de studenten de keuze van de universiteit niet. "Ik snap dat de UvA de academische integriteit wil bewaken, maar maak het je studenten niet nog lastiger dan vele het al hebben in deze tijd van online studeren en toetsing", zegt Wahad. "Het is in mijn ogen een groot nadeel en het maakt online onderwijs niet beter voor studenten", voegt Lise daar aan toen.

Petitie

Het is niet de eerste keer dat de studenten van de UvA boos zijn om een maatregel. Vorig jaar december liet de studentenvakbond ASVA al hun onvrede horen over het proctoringbeleid van de Universiteit. Proctoring is het toezichtmiddel dat de universiteit gebruikt bij de online tentamens.

Studenten van de opleiding Psychologie hebben een petitie gestart om de regel te schrappen. Deze is inmiddels al door meer dan negenhonderd studenten ondertekend.