Zestig uur taakstraf wegens tonen van valse uitslag coronatest voor vliegreis

Twee mannen zijn vandaag door de rechtbank veroordeeld tot zestig uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee weken voor het tonen van een valse uitslag van een coronatest op Schiphol. Het duo was verplicht een negatieve uitslag van een coronatest te laten zien voor hun reis naar Marokko.

De twee mannen van dertig jaar toonden voor hun vliegreis op 21 januari een negatieve uitslag van een zogeheten PCR-test. Daarop stond het nummer van een huisarts die de test zou hebben afgenomen. Na controle van de marechaussee bleek dat de twee daar helemaal geen test hadden gedaan.

Het tweetal mocht vervolgens niet mee op de vlucht die ze hadden geboekt. De mannen gaven tijdens de zitting toe dat ze wisten dat ze een valse uitkomst van een coronatest lieten zien. Volgens hen waren ze te laat op de hoogte van de verplichte negatieve coronatest. Ook zouden ze bang zijn geweest dat de uitslag te lang zou duren en daardoor hun vlucht zouden missen.

Bedreiging volksgezondheid

Een van hen kocht daarom via een kennis valse certificaten van een negatieve coronatest. De rechtbank acht de twee schuldig aan valsheid in geschrifte. Door het opzettelijk tonen van een vals certificaat en het niet doen van een coronatest hebben ze bovendien het risico genomen om anderen in het vliegtuig te besmetten. De rechtbank noemt dat een ernstig feit en een bedreiging voor de volksgezondheid.

In totaal werden die 21 januari negen reizigers op de luchthaven betrapt met een vervalste uitslag.