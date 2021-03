Stad NL V Jonge ondernemers willen niet alleen winst maken, maar ook de wereld verbeteren: "Zij hebben echt impact"

Duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. Voor jonge ondernemers staan deze waarden hoog in het vaandel en daar handelen zij volgens onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ook naar. In Wij Zijn Amsterdam gaat Nesrine Madidi langs bij Karim Adduchi en Jeanne de Kroon, twee succesvolle ondernemers uit de Amsterdamse modewereld, om te vragen wat hen drijft.

Karim Adduchi is een modeontwerper en kunstenaar, gevestigd in Bos en Lommer. Alle projecten die hij met zijn bedrijf opzet hebben altijd een sociaal doel. Zo organiseerde hij onder meer een modeshow om een platform te bieden aan Syrische vluchtelingen. "We volgen onze waarden en streven vooral naar meer gemeenschap, diversiteit en inclusiviteit in de mode- en kunstwereld", licht hij toe. Jeanne de Kroon maakt internationaal furore met haar kledingmerk Zazi Vintage. Ze ontwerpt en maakt kleurrijke jassen en jurken, gemaakt van uitsluitend duurzame materialen, en dat doet zij samen met achtergestelde vrouwengemeenschappen in India en Afghanistan met als doel hen een beter bestaan te bieden. "Zo creëren we niet alleen in harmonie met de vrouwen, maar ook in harmonie met de aarde." People & Planet Henk Volberda, professor Strategic Marketing & Innovation aan de UvA, ziet een trend. De nieuwste generatie ondernemers, vooral jongeren geboren in de jaren 90 en later, hechten veel meer waarden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen dan de generaties voor hen. Volberda: "Je zou kunnen zeggen dat ondernemers typisch voor profit oftewel winst staan. People en planet waren wat minder belangrijk, maar we zien juist bij deze generatie, eigenlijk meteen al vanaf de oprichting, dat people en planet véél belangrijker zijn geworden. Ze willen niet alleen winst en groei, maar ook een bijdrage leveren aan de maatschappij."

Quote "Deze ondernemingen hebben echt impact op een betere wereld." Henk Volberda, professor Strategic Marketing & Innovation

Een voorbeeld voor andere ondernemingen Wat Karim en Jeanne betreft is juist dat maatschappelijke aspect hetgeen wat hen verder brengt als ondernemers. "Tuurlijk is het makkelijker om kleding commercieel te produceren en online te verkopen, maar dat betekent niet dat dat ook goed is. Het zou mij niets goeds brengen als creatieveling, ontwerper, ondernemer óf burger", vertelt Karim. Jeanne is er bovendien van overtuigd dat een onderneming met maatschappelijke waarden altijd succesvoller. "Als je een onderneming start met een intentie die groter is dan jezelf, trek je ook zoveel meer aan dan je eigen gewin of je eigen visie voor de wereld." Volberda is te spreken over deze trend onder jongere ondernemers. "Deze jonge ondernemers hebben echt impact op een betere wereld", zegt de professor. "Dat kan ook een voorbeeld zijn voor andere ondernemingen en dat is natuurlijk fantastisch om te zien."