Lachgas nog schadelijker dan gedacht: "Dit is een wake-up call"

Lachgas is een populaire drug onder jongeren en wordt vaak als vrij onschuldig weggezet. Onterecht en zorgelijk, vindt cardioloog Remko Kuipers. Hij kwam tot nieuwe inzichten over de gevolgen. ''Het kan niet alleen neurologische schade geven, maar ook zorgen voor bloedstolsels'', legt hij uit.

De bloedstolsels kunnen zorgen voor een hartinfarct, longembolie of zelfs een beenamputatie. Kuipers zag het allemaal onder gebruikers gebeuren in het OLVG. "Dat is toch wat als je dan 25 jaar bent en een been mist."'

''Dit is een wake-up call''

Twintigers, die AT5 op de Dappermarkt spreekt, schrikken van de nieuwe inzichten. 'Ik gebruik het wel eens, maar het is voor mij een wake-up call', zegt een 22-jarige vrouw. Een andere voorbijganger, die ook wel eens lachgas gebruikte, had ook nooit zo over de gevolgen na gedacht. "Terwijl ik Geneeskunde studeer, dus ik zou beter moeten weten."

Tot nu toe heeft het OLVG alleen onderzoek gedaan naar jongeren die veel gebruiken, maar denk niet dat je met een klein ballonnetje geen risico loopt. ''Sommige mensen zijn er veel gevoeliger voor door bijvoorbeeld hun genen. Je weet nooit hoe snel jij die bloedstolsels zal vormen.'''

Revalidatieartsen waarschuwden eerder ook al voor een toename aan dwarslaesies door overmatig lachgasgebruik. Een landelijk lachgasverbod laat nog op zich wachten. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt vandaag dat ruim de helft van de Nederlandse gemeenten al een eigen lachgasverbod heeft ingevoerd.