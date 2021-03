Yip ziet het nog steeds somber in: "Kunnen beter geld geven voor stukje sanering"

Hij vervolgt: "Ik had veel liever gezien, misschien komt dat nog in het herstelplan, dat ze geld geven voor een stukje sanering voor bedrijven die het niet gaan redden, zodat die mensen hun leven weer kunnen oppakken."

Groot fan van de verschillende steunmaatregelen was en is hij niet: "Ik geloof niet in het geven van een zak geld aan een ondernemer, want dat doe je eigenlijk feitelijk, en zoek het maar uit. Door de regels zien wij door de bomen het bos niet meer. Want je krijgt een voorschot, je krijgt nog een eindafrekening. De Nederlandse Staat heeft natuurlijk bewezen daar niet zo heel goed in te zijn. Dus ik verwacht dat dit nog heel lang doorettert."

Op gezette tijden in deze coronacrisis gaat AT5 langs bij Yip die nu, net als zijn collega's, weer iedereen naar huis heeft moeten sturen, omdat ook door Pasen een streep is gezet.

"Advies voor ondernemers"

Volgende week dienen de VVD en de PvdA in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in. De partijen willen dat de gemeente gaat faciliteren dat ervaren ondernemers, zoals Yip, andere ondernemers die in het nauw zitten gaan adviseren.

"Ik denk dat wij al tien ondernemers per week adviseren", zegt Yip. "Het is schrijnend. Ik kan die mensen eigenlijk ook niet adviseren. Het enige advies dat ik heb is de stekker eruit trekken. Maar ze worden in leven gehouden, dat is hun laatste sprankje hoop. En ik kan het ze niet kwalijk nemen ook."



Bekijk het hele interview in de video.