Vannacht een uurtje minder slaap, de zomertijd gaat in

Doordat de klok een uur vooruit gaat, kunnen we straks langer in de avond van de zon genieten. Dit betekent ook dat het in de ochtend een uurtje langer donker is. Je telefoon springt vaak automatisch een uur vooruit maar vergeet niet je klok, wekker of magnetron een uur te verzetten.

Avondklok

Door onder andere het ingaan van de zomertijd, wordt komende week ook de avondklok een uur verschoven. Vanaf aanstaande woensdag geldt die vanaf 22.00 uur, in plaats van 21.00 uur. De eindtijd van de avondklok om 04.30 uur blijft hetzelfde.

Earth Hour

Vanavond van 20:30 tot 21:30 is ook het Earth Hour, waarbij iedereen wordt gevraagd een uur lang het licht uit te doen. Met de actie vraagt het Wereld Natuur Fonds om aandacht voor klimaatverandering. Bij bekende gebouwen in de stad zoals het Paleis op de Dam gaat vanavond ook een uur het licht uit.