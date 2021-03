Sem redt zwaan van de A10: "Ik zou het zo weer doen"

"Het beest had hulp nodig, dus ik zei tegen mijn collega: 'Kom we gaan hem helpen voor dat hij dood is'", vertelt de 55-jarige Sem. "Hij stond aan de linkerkant van de weg en moest helemaal naar de andere kant toe. Ik moest hem toen wel helpen."

Gebroken vleugel

Het beestje had een gebroken vleugel en kon daardoor niet wegvliegen van de rijbaan. "Vermoedelijk is de zwaan gewond geraakt door een aanrijding of doordat hij ergens tegen aangevlogen is", laat een woordvoerder van de dierenambulance weten.

"Toen wij de melding binnenkregen hebben wij samengewerkt met Rijkswaterstaat om een aantal rode kruizen op de matrixborden aan te zetten, zodat het verkeer rustiger werd. De zwaan was namelijk op de vluchtstrook beland en dat is gevaarlijk voor het verkeer."

Ingeslapen

Maar ondanks de heldhaftige reddingspoging van Sem heeft de zwaan het niet overleefd. Met verdriet laat een woordvoerder van de dierenambulance weten dat zij de vogel hebben laten inslapen: "Hij was dusdanig gewond dat het niet te genezen was, bij wilde dieren is een gebroken vleugel heel lastig om te genezen. Dit was het meest humane wat wij konden doen."

"Ik ben er voor gegaan, het is jammer dat het zo is afgelopen. Helaas dat het wat te laat was", reageert Sem. "Ik vind het jammer dat als hij is aangereden, die persoon niet is gestopt. Als ik nog zoiets meemaak dan zou ik het zo weer doen. Ik heb altijd geleerd dat je vriendelijk moet zijn en iedereen moet helpen. Ik ben zeker geen held, je moet dan gewoon helpen."